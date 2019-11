Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a trecut prin clipe groaznice. Vedeta a avut o problema cu piciorul, iar asta a afectat-o destul de tare. Prezentatoarea tv a trebuit totuși sa apara in fața oamenilor, insa i-a fost foarte greu.

- Mirela Vaida a revenit recent pe micile ecrane, in postura de prezentatoare la Acces Direct, iar telespectatorii au primit-o cu brațele deschise. Vedeta a povestit cum imbina viața de familie cu cea profesionala.

- Pompierii ISU au intervenit pentru salvarea unui barbat in varsta de 50 de ani, cazut intr-un canal de irigatii in comuna Valea Calugareasca, sat Arva. Victima a cazut la o adancime de 15 metri. Echipajele de prim ajutor l-au gasit pe barbat constient. Dupa ce a fost scos la suprafata,…

- Angelina Jolie, alatuyri de trei dintre copiii ei Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, si Angelina Jolie, 44 de ani, s-au casatorit in 2014 si au intentat divort in 2016, dupa o relatie care a inceput in 2004. In anul 2016, Angelina Jolie și Brad Pitt au decis sa divorțeze și sa imparta custodia celor…

- Vedeta de televiziune Andreea Esca iși aniverseaza astazi fiica, Alexia. Alexia Eram, fiica prezentatoarei principalului jurnal de știri de la Pro TV, implinește sambata, 31 august, 19 ani. Andreea Esca a facut o declarație emoționanta de ziua de naștere a fiicei sale. "Tu ești primul om care mi-a schimbat…

- Anca Serea a devenit mama pentru a șasea oara, in ura cu doua saptamani, cand a adus pe lume prin cezariana, o fetița perfect sanatoasa. Vedeta a postat prima imagine cu chipul micuței Leah, iar internauții au observat imediat asemanarea cu sora ei, Ava. Anca și Adi Sina se gandesc foarte serios sa-și…

- Bogdan Banuța, fostul jucator de la FC Argeș și Inter Sibiu, ar fi implinit astazi 54 de ani. Acesta s-a stins pe 19 aprilie 1992 in tragicul accident de autocar in care a fost implicata echipa sibiana, unde se transferase de la Pitești. Nascut și crecut in Pitești, Banuța a evoluat la juniorii lui…

- Un tanar din America i-a facut o surpriza de porporții bunicii sale, in varsta de 89 de ani. Acesta a plimbat-o prin toata țara, in locuri pe care aceasta nu le vazuse niciodata. Joy Ryan are 89 de ani și și-a trait toata viața intr-un oraș din Ohio, SUA. Nu a avut posibilitatea de a face calatorii…