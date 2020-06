Stiri pe aceeasi tema

- Romanii abia așteapta sa ia masa in oraș, dar sunt atenți la masurile de siguranța. Ministrul Sanatații a anunțat ca terasele ar putea fi deschise de la 1 iunie. Proprietarii acestora vor obligați sa respecte numeroase reguli. Pentru a se simți in siguranța, aproape 80% dintre romani vor ca spațiile…

- Fotbalistul turc al echipei Bursa Yildirim Spor, Cevher Toktas, a marturisit ca si-a sufocat pana la moarte baietelul de 5 ani, deoarece pur si simplu nu-l iubea. El il dusese pe copil la spital cu simptome de coronavirus.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 54: PNL se indreapta…

- Ministerul Francez al Sporturilor a precizat, marti, dupa ce premierul Edouard Philippe a anuntat ca spre deosebire de activititile sportive individuale sporturile de echipa nu se vor putea practica nici incepand din data de 11 mai, ca pana la sfarsitul lunii iulie nu va exista nicio competitie,…

- In prima zi dupa Duminica Paștelui incepe Saptamana Luminata. Lunea din Saptamana Luminata poarta numele de Lunea Alba și ale iertarii. Este considerata ziua in care se deschid portile Raiului si ale iertarii, astfel ca orice persoana care moare in acesta zi nu mai trece prin Judecata de Apoi. Traditia…

- Daca saptamana dinaintea Pastelui este cea a Patimilor sau Saptamana Mare, saptamana care urmeaza dupa Invierea Domnului Iisus Hristos este cunoscuta in popor ca Saptamana Luminata.

- Gogoși pufoase, clatite vanilate, paine calda - de o luna, de cand sunt in autoizolare, o țin numai intr-un festin culinar. Al dulciurilor! Este clar, daca voi continua tot așa, trebuie sa imi schimb scaunul cand ajung la birou! Ca sa nu degenereze lucrurile, am zis sa incerc sa țin mult laudata dieta…

- In 2020, era in care informația zboara și propagarea ei e masurata in secunde și totul se intampla in timp real, Betano, operator desemnat cea mai buna platforma mobila la EGR Awards 2019, echivalentul Oscarurilor in lumea jocurilor de noroc online, deschide larg porțile pentru o experiența completa.…

- Situație halucinanta la Deva, unde un barbat suspect de coronavirus a fost ținut ore in șir intr-o ambulanța SMURD, fara sa fie preluat de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din oraș.