- Dupa ce a fost anunțata stare de urgența in țara noastra, intrega populație se pregatește pentru multe zile de stat in casa. Același lucru il face și Adrian Sina care a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce iși facea provizii intr-un supermarket.

- Pandemia de coronavirus ține in casa vedetele care in aceste momente petrec timp cu familia. Andra, una dintre cele mai indragite artiste de la noi le-a transmis un mesaj romanilor prin care sa incerce sa previna infectarea cu COVID-19.

- Edinson Cavani, atacantul lui PSG, a facut deplasarea in țara natala, Uruguay, in plina pandemie de coronavirus. Atacantul a ajuns azi la aeroportul din Montevideo cu masca și manuși și s-a deplasat imediat in orașul in care s-a nascut, Salto, pentru a ajuta oamenii cu ceea ce au nevoie. Cavani era…

- Preoții și credincioșii trebuie sa respecte regulile luate de autoritați pentru a preveni și limita raspandirea noului coronavirus. Astfel, se vor muta in aer liber și se va limita numarul persoanelor care pot participa. Exista și varianta ca slujbele sa fie transmise pe internet.

- Pandemia de coronavirus „a trimis-o” la cumparaturi și pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica! Frumoasa tanara a aratat tuturor ca e o femeie independenta, care poarta grija familiei! Totul s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- ​Peste 6.000 de oameni au participat la maratonul de la Bath, în ciuda avertizarilor legate de pandemia de coronavirus care a lovit din plin omenirea.Pandemia de coronavirus nu i-a oprit pe englezi, 6.200 la numar, sa participe la maratonul de la Bath. Deși premierul Boris Johnson a spus ca…

- Ce se intampla acum pe continentul nostru are valoarea unui test gigantic care pune la incercare capacitatea de rezistenta si pregatirea pentru supravietuire in conditii grele, posibil chiar extreme, a tuturor sistemelor noastre sociale, per ansamblu a lumii in care traim, dar, in aceeasi masura, a…

- Directia de Sanatate Publica din Calarasi face cateva recomandari pentru cetateni privind imbolnavirile cu coronavirus. Cea mai importanta masura care previne contaminarea este spalatul pe maini. DSP face si cateva precizari in legatura cu purtarea corecta a mastii.