Stiri pe aceeasi tema

- Un nou „atentat” a avut loc in Capitala in timpul zilei de luni. Robert Nica , șeful clanului Sportivilor, ar fi fost injunghiat chiar de unul dintre „supușii” sai, scrie Cancan . Din informațiile oferite de sursa citata reiese ca interlopul ar fi fost injunghiat de mai multe ori in piept. La prima…

- Potrivit procurilor DNA, in calitate de reprezentant legal al unei firme private inculpatul ar fi pretins de la reprezentanta unei alte societați comerciale (martor), suma de 267.840 lei, reprezentand un comision de 2% din valoarea totala a facturilor emise și incasate de ultima societate, in baza a…

- TAIERI…”Imuni” pana acum la COVID-19, in timp ce mediul privat e la pamant, bugetarii primesc o lovitura dura din partea Guvernului. Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat ca in zilele urmatoare vor fi anuntate mai multe masuri care ii vor viza in special pe…

- Principalul rival al premierului israelian Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, a fost ales joi presedinte al Parlamentului Israelului, intr-o manevra surpriza care ar putea semnala formarea unui guvern de unitate nationala condus de Netanyahu, transmite Reuters.Citește și: Streinu Cercel, despre…

- Fara indoiala, la finalul primului mandat al primarului Adrian Ghița, domneștenii au de ce sa fie mulțumiți de activitatea acestuia. Pentru ca edilul, de-a lungul celor 4 ani, a fost mereu alaturi de cetațeni și a venit in sprijinul nevoilor și dorințelor acestora. Dovada stau numeroasele proiecte duse…

- Vedetele nu se uita la bani cand vine vorba de a se infrumuseta, iar el, automat, cand vrea sa-si faca mofturile! Esteticianul vedetelor o duce bine, bine de tot! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Renert Gad in Capitala, cu noile sale achizitii. Sunt multe zero-uri in joc!

- Grupul City Grill a incheiat anul 2019 cu o crestere de 13% a cifrei de afaceri fata de anul anterior, pana la 187 milioane de lei, fata de 165 milioane in 2018, a anuntat luni grupul, care pregateste investiti de 4 milioane euro in acest an.”Factorii care au determinat evolutia pozitiva sunt…