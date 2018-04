Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a avut o ieșire dura care viza banii imprumutați de Romania. Din perspectiva politicianului, suma totala pe care guvernele social-democrate de cand Liviu Dragnea a ajuns la carrma PSD se ridica la un nivel colosal. Nu numai ca imprumutul este imens, dar banii au fost cheltuiți…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, l-a primit marți, 20 martie, la sediul M.Ap.N., pe Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania. Agenda de discutii s-a axat pe modalitatile concrete de intensificare a cooperarii bilaterale in domeniul apararii, precum si in cadrul Aliantei Nord-Atlantice.…

- O firma din județul Vaslui cu activitate in domeniul construcțiilor a fost amendata cu suma de 72.050 de euro de catre Inspecția Muncii din Austria, dupa ce s-a constatat ca desfașoara activitate ilegala pe teritoriul țarii respective. Autoritațile austriece au transmis o informare in acest sens Inspectoratului…

- Jurnalistii de la The Economist fac o radiografie a liderilor Europei care nu pot ocupa functii de conducere din cauza problemelor penale, dar care sunt la putere prin intermediul oamenilor lor de incredere. Jaroslaw Kaczynski, presedintele partidului de guvernamant din Polonia, si Liviu Dragnea, condamnat…

- Moldindconbank a ales soluția FMA de la Allevo pentru oglindirea tranzacțiilor SWIFT între platformele de producție și de backup, asigurând integritatea și consistența datelor, precum și continuitatea operaționala. Astfel, dupa ce a fost desemnata doi ani la rând „cea…

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Soder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor „tari precum Bulgaria si Romania” in zona euro, potrivit cotidianul.ro „Nu vrem o alta dezbatere si noi jonglerii. Nu vrem extinderea zonei euro prin includerea unor tari precum Bulgaria…

- Prima conferinta regionala de HR sub umbrela HR WORLD – The Future of Talent – a avut loc la Cluj Napoca eJobs și Benefit Seven (7card) au organizat in parteneriat cea de-a 2-a ediție a conferinței HR WORLD. Evenimentul a avut loc in prima sa ediție regionala, miercuri, 7 februarie la Grand Hotel Italia,…

- Doamna muzicii ușoare romanești, Doina Spataru, una dintre cele mai importante voci ale genului din ultimii 50 de ani, a implinit ieri 70 de ani. Din pacate aniversarea artistei din elita muzicala romaneasca nu mai este de ani buni un un motiv de bucurie. Puțini sunt cei ce știu ca, fiica sa, regretata…