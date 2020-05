Stiri pe aceeasi tema

- Primul val de 149 de sportivi din cadrul loturilor olimpice vor intra incepand de luni in cantonament inchis de doua saptamani in bazele sportive de la Izvorani si Snagov. Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat ca organizatorii fiind pregatiti si in cazul in care…

- Din noiembrie 2016, Mihai Covaliu este presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), dar el este platit de atunci si pana astazi de catre Ministerul Afacerilor Interne, adica din bani publici, figurand ca ofiter al Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti....

- Mihai Covaliu, 42 de ani, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, vineri, ca in maximum trei saptamani Comitetul Internațional Olimpic va anunța perioada in care vor avea loc Jocurile Olimpice de la Tokyo.Mihai Covaliu, care a participat la teleconferinta cu presedintele…

- Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, saluta amanarea Jocurilor Olimpice pentru anul viitor. Lumea sportului a aplaudat decizia de amanarea a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru 2021, o decizie care a tot fost așteptata in ultima perioada avand in vedere situația mondiala.…

- Ce s-a ales de Petru Mircea la un deceniu de la moartea Madalinei Manole? Ei bine, in plina pandemie de coronavirus, soțul artistei a fost surprins de paparazzii Spynews, alaturi de iubita. Imaginile spun totul!

- Lotul național de canotaj s-a intors din cantonamentul de la Piediluco (Italia) cu o luna mai devreme decat era prevazut.Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, luni, ca in conditiile epidemiei de coronavirus din Italia, aceasta varianta era ”cea mai sigura soluție”."Asa…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, si presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, au oferit, luni, flori si martisoare canotoarelor din lotul national al Romaniei in cantonamentul de la Complexul Sportiv National Snagov. "Sarbatorim sosirea primaverii alaturi de angajatele…