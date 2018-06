Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani, din comuna Scoarta, a fost data in urmarire nationala, dupa ce a disparut de la domiciliu. Sectia 6 Politie Rurala Targu Carbunesti a fost sesizata, duminica, prin apelul 112, de o femeie de 63 de ani, din comuna Sc...

- O femeie de 66 ani din comuna Praid este cercetata de politisti pentru violenta in familie dupa ce si-a agresat sotul, un barbat de 64 ani, pe care l-a lovit cu o tigaie in cap. Purtatorul de...

- Rectorul Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, senatorul Daniel Breaz, a scris, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni cand a spus ca o femeie cu doi copii nu reprezinta o familie. ”Constat, cu regret, amploarea discuțiilor și incarcatura negativa generate in…

- Senatorul PSD de Alba si rector al Universitatii 1 Decembrie din Alba Iulia, Daniel Breaz, a fost întrebat daca ”o mama singura cu doi copii nu este o familie?”. Parlamentarul a fost întrebat în contextul în care o mama cu doi copii,…

- Raluca Zdrobis a relatat ce a pațit la Hollywood Multiplex București, unde nu a primit pachetul family pentru ca ea și cei doi copii ai ei nu reprezinta ”o familie”. ”Am aflat, cu stupoare, ca eu și cei doi copii din dotare nu formam o familie (...)…

- Raluca Zdrobis, o femeie cu doi copii, nu a primit bilete la cinema in București dintr-un motiv ulutior. Tanara mama spune ca a cerut un pachet „Family” pentru a merge la film impreuna cu fetița și baiețelul ei. Femeia s-a considerat discriminata deoarece face parte dintr-o familie monoparentala, iar…

- O femeie angajata ca bona pentru a avea grija de copiii unei familii din Bucuresti a furat din casa in care muncea mai multe bijuterii, precum si un card de salariu, pe care o tanara de 19 ani l-a folosit pentru cumpararea mai multor produse. Femeia si tanara au fost arestate preventiv.

- Cantarețul Chris Brown se afla in centrul unui nou scandal, dupa ce paparazzii l-au surprins in timp ce parea sa stranga de gat o femeie. Dupa ce imaginile au aparut in presa, cantarețul s-a aparat spunand ca totul a fost „in joaca”, relateaza TMZ.