- Fotbalistul echipei Dinamo, Ioan Filip, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa-si ia toate masurile in play-out-ul Ligii I ca sa nu aiba grija retrogradarii in divizia secunda. "Sa zicem ca e mai interesant acum play-out-ul pentru ca e si Viitorul in play-out. E o lupta…

- Alina Pușcaș este o femeie foarte responsabila, insa niciodata nu uita sa aiba grija și de ea. Chiar daca zilnic are de facut multe activitați ce țin de familia ei, Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe vedeta in timp ce incerca sa-și indeplineasca o dorința intr-un magazin de ochelari.

- Trebuie ca liberalii pacalesc pe cineva cand le promit primarilor lor ca lasa legea la un tur de scrutin și cand le garanteaza alegatorilor ca PNL iși dorește din suflet un sistem de vot mai democratic, in doua tururi. Nici nu poți altfel, decat daca innebunești. Le promiți celor de la USR același lucru,…

- Menținerea unei stari bune de sanatate corporala și psihica este unul dintre secretele unei vieți cat mai productive. De foarte multe ori nivelul de stres nu ne permite sa avem un stil de viața așa cum ne-am dori. Pentru ca nivelul de stres pe care il acumulam zi de zi sa nu ne afecteze foarte mult…

- PROIECT : “LA TINE ACASA, INGRIJIRE SOCIALA LA DOMICILIU ALBA IULIA” Prin implementarea proiectului se vor obtine urmatoarele rezultate:▪proiect manageriat cu succes;▪selectare/angajare personal proiect;▪dotarea unitații de ingrijire la domiciliu: obiecte de mobilier, echipamente, materiale necesare…

- Adrian Nastase a vorbit, joi seara, la Romania TV, despre situația din PSD și a comparat partidul cu livada sa de la Cornu."Am fost la Cornu, acolo unde incerc sa țin livada. Am constatat ca prunii și merii trebuie schimbați și am inceput sa caut puieții pentru viitor. Vezi si: SURSE…

- A fost, din nou, panica in localitatea Gura Sutii din Dambovita, unde, in urma cu cateva luni, un olandez a ucis o fetita. Acum, o alta copila, de 12 ani, a disparut de acasa. Parintii si vecinii au dat de ea dupa ore bune de cautari disperate. A fost gasita la marginea unei paduri, dupa lasarea intunericului.

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca e de acord cu interzicerea cumularii pensiei cu salariul de la stat. Șeful Executivului susține ca nu e normal ca o persoana care s-a pensionat sa beneficieze și de pensie și de un venit din sectorul public, potrivit Mediafax.