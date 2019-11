Stiri pe aceeasi tema

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu Oana Mizil (44 de ani). Sotia lui Marian Vanghelie, fostul primar al Setorului 5, a mers sa-si cumpere decoratiuni pentru Craciun insotita de o veritabila „armata”.

- Incurcate sunt caile dragostei! Cand toata lumea astepta sa faca pasul cel mare alaturi de Andreea Vilau, femeia pe care o ceruse in casatorie, Cezar Ouatu a intors-o ca la Ploiesti, orasul sau natal. Artistul s-a despartit de logodnica sa si s-a combinat cu fosta iubita a unui fotbalist celebru. Spynews.ro,…

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini uluitoare cu Mitica Popescu! Invarsta de 82 de an, celebrul actor are momente in care nu se descurca fara bunavointa celor din jur. Recent, o pustoaica l-a ajutat pe maestru sa mearga la toaleta.

- Ce transformare! Amalia Nastase arata demential, dupa ce a reusit sa slabeasca 32 de kilograme! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de sentaie cu celebra bruneta.

- A trecut printr-un divort, insa nu o duce rau deloc! Redevenita femeie libera, dupa 9 ani de mariaj, Amna se tine de arogante. Recent, vedeta si-a cumparat un bolid la care alte femei nici nu indraznesc sa viseze. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are primele imagini cu „bijuteria” pe…

- „Printesa Instagramului” a dat militaria jos din pod! Pentru ca trebuie sa nasca din clipa in clipa, Cristina Ich a convocat comandamentul pentru situatii de urgenta. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat cine este persoana pe care senzuala vedeta a ales-o sa o ajute cu bebelusul…

- In utima vreme, oamenii importanti din cadrul clubului Astra Giurgiu au luat numai decizii radicale! Patronul Ioan Niculae a inlocuit antrenorul, iar vedeta echipei a hotarat sa-si schimbe look-ul. Denis Alibec (28 de ani) are, de putin timp, o noua frizura! Spynews.ro - cel mai tare site monden din…

- S-a intors recent in Romania și nu are de gand sa mai plece prea curand. Elena Udrea este toata numai un zambet de cand a revenit pe plaiuri mioritice, iar totul merge ca uns in jurul sau. Pai cum altfel, in imaginile suprinse de paparazzi Spynews.ro se vede clar cine este "cocoșul" in familia fostei…