- In episodul din aceasta seara, personajul lui Liviu Varciu – Costica are prima intalnire cu Tanta, interpretata de Doinita Oancea.Diseara, de la ora 20.00, Costica face primul pas pentru a o cuceri pe Tanta. Ei se intalnesc, acasa la familia Caragea, unde Costica merge sa livreze pizza. Momentul…

- Liviu Varciu va putea fi vazut de telespectatorii Antenei 1 in “Fructul oprit”, serialul produs și regizat de Ruxandra Ion, difuzat miercurea, de la ora 20.00. Artistul revine astfel la marea sa pasiune - actoria, fiind hotarat ca anul acesta sa se concentreze cat mai mult asupra ei.

- Liviu Varciu va putea fi vazut de telespectatorii Antenei 1 in “Fructul oprit”, serialul produs și regizat de Ruxandra Ion. Artistul revine astfel la marea sa pasiune – actoria, fiind hotarat ca anul acesta sa se concentreze cat mai mult asupra ei. “Daca ar fi sa aleg intre muzica și film, cu siguranța,…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Mircea Badea a anuntat ca a fost chemat la Serviciul de Ordine Publica pentru ca „a postat mai multe mesaje defaimatoare catre instituția poliției și cuvinte jignitoare la adresa polițiștilor”. Tot acum, Badea a anuntat ca nu se prezinta marti la politie…

- Lora este implicata intr-un scandal cu unii dintre colegii alaturi de care a participat la show-ul de televiziune Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Lora, care saptamana aceasta a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele de socializare , este in centrul unor discuții deloc placute…

- Show-ul "Aici eu sunt vedeta!" revine cu secrete noi! Prima ediție din noul sezon in care copiii vedetelor dezvaluie secretele parinților, i-a adus in fața telespectatorilor Antenei 1 pe Oana Roman și fetița ei, Isabela , Marcel Pavel și fiica sa cea mica, Iuvenalia , și Elena Merișoreanu și nepoatele…