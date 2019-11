Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, indragitul artist Leo Iorga este condus pe ultimul drum de catre toți cei care l-au iubit. Solistul trupei Compact va primi ultimele aplauze in Cimitirul Bellu, acolo unde cortina va cadea pentru totdeauna pentru acesta.

- Fanii și colegii de breasla ai artistului Leo Iorga iși iau ramas-bun de la solistul trupei Compact. Leo Iorga s-a stins din viața sambata, dupa o lunga și nedreapta lupta cu o boala teribila. Inmormantarea are loc la Cimitirul Bellu din Capitala.

- Familie, colegi, prieteni și oameni simpli il conduc astazi pe ultimul drum pe Leo Iorga, unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști din Romania. Inmormantarea artistului are loc astazi la Cimitirul Bellu din Capitala, in jurul orei 14.00 și nu la ora 12.00, așa cum se anunțase. Cel mai probabil…

- FOTO – Arhiva Cantaretul de muzica rock Leo Iorga, care a murit sambata, la varsta de 54 de ani, va fi inmormantat marti, la ora 12.00, la Cimitirul Bellu din Bucuresti, scrie Mediafax. Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Leo Iorga a fost depus, luni, la Casa Eliad (vis-a-vis de Biserica Sf. Mina),…

- Leo Iorga va fi inmormantat marți la Cimitirul Bellu Leo Iorga. Foto: https://www.facebook.com/impreunapentruLeoIorga/ Trupul neînsufletit al fostului solist al trupei Compact, Leo Iorga, va fi depus mâine, la Casa Eliad. Înmormântarea va avea loc marti la Cimitirul Bellu,…

- Regizorul Alexandru (Ducu) Darie, managerul general al Teatrului Bulandra din Capitala, care a murit miercuri, la varsta de 60 de ani, a fost inmormantat cu onoruri militare, duminica, la Cimitirul Bellu din Bucuresti, potrivit Mediafax.Trupul neinsuflețit al lui Alexandru Darie a fost depus…

- Ciprian-Stefan Polschi, militarul ucis pe 5 septembrie in Kabul, Afganistan, in urma unui atac cu bomba, a fost condus pe ultimul drum. Sute de oameni au participat la slujba de la Biserica Militara de pe bulevardul Maresal Alexandru Averescu.

- Emeli Sande (32 de ani), una dintre cele mai bune voci din Maria Britanie, a incantat publicul prezent la ediția din acest an a festivalului “Cerbul de Aur”. Rasplatita cu aplauze, vedeta s-a simțit minunat in Brașov. Ea nu a ratat ocazia de a testa restaurantele de fițe din orașul de sub Tampa.