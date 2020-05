Stiri pe aceeasi tema

- Nu are nevoie de rochii sofisticate pentru a atrage toate privirile! Chiar si imbracata intr-o pereche de colanti mulati si un tricou lejer, iubita lui Ciprian Marica nu are cum sa treaca neobservata! Ioana este o femeie extrem de frumoasa, naturala si cu forme perfecte! Asa au surprins-o si paparazzii…

- Mai presus de toate este Dumnezeu! Mihai Traistariu a demostrat ca are frica de divinitate, ori de cate ori face o greșeala sau ii este teama de ceva. Iata cum a fost surprins acesta de paparazzii Spynews.ro!

- In urma cu putin timp, Liviu Varciu a anuntat, starnind admiratia fanilor, ca este pregatit sa devina tatic pentru a treia oara si ca "munceste" la marirea familiei pe care o are cu frumoasa Anda Calin. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, ca incercarile celor doi au dat roade! Anda Calin e insarcinata,…

- Imagini incredibile vin de la Iasi, unde mai multi barbati au fost batuti cu salbaticie in plina strada de trei indivizi care le-au furat banii din portofel si telefoanele mobile. Faptele s-au petrecut la un interval de doar cateva zile una de cealalta, iar modul de operare este acelasi. Pe imaginile…