Nu ar fi prea deplasat sa spunem ca Mihai Morar este un adevarat supererou al zilelor noastre. Are emisiune dimineața, are emisiune seara, se trezește la 5 dimineața pentru a alerga cand orașul inca doarme, dar are mereu timp de familia lui. Asta o arata imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, care dovedesc faptul ca prezentatorul este soțul pe care orice femeie și l-ar dori la casa ei.