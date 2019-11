Stiri pe aceeasi tema

- Incurcate sunt caile dragostei! Cand toata lumea astepta sa faca pasul cel mare alaturi de Andreea Vilau, femeia pe care o ceruse in casatorie, Cezar Ouatu a intors-o ca la Ploiesti, orasul sau natal. Artistul s-a despartit de logodnica sa si s-a combinat cu fosta iubita a unui fotbalist celebru. Spynews.ro,…

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini uluitoare cu Mitica Popescu! Invarsta de 82 de an, celebrul actor are momente in care nu se descurca fara bunavointa celor din jur. Recent, o pustoaica l-a ajutat pe maestru sa mearga la toaleta.

- Pentru Florin Pastrama, luna octombrie nu e deloc buna! Dupa ce a fost batut cu bestialitate, asa cum Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a dezvaluit, barbatul a primit o „corectie” si din partea sotie sale.

- Adrian Matei (51 de ani) a fost, fara indoiala, un fotbalist de top al Romaniei. Cu toate acestea, cel poreclit „Cacao” nu duce chiar o viata de huzur, asa cum, probabil, s-ar fi asteptat toata lumea. Imaginile surprinse de Spynews.ro stau marturie!

- Oana Mizil (44 de ani) a iesit de ceva vreme din viata publica, iar foarte multa lume vrea sa stie ce mai mai face si cum arata cea care il face fericit pe Marian Vanghelie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in excusivitate, imagini inedite cu celebra femeie.

- „Printesa Instagramului” a dat militaria jos din pod! Pentru ca trebuie sa nasca din clipa in clipa, Cristina Ich a convocat comandamentul pentru situatii de urgenta. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat cine este persoana pe care senzuala vedeta a ales-o sa o ajute cu bebelusul…

- In utima vreme, oamenii importanti din cadrul clubului Astra Giurgiu au luat numai decizii radicale! Patronul Ioan Niculae a inlocuit antrenorul, iar vedeta echipei a hotarat sa-si schimbe look-ul. Denis Alibec (28 de ani) are, de putin timp, o noua frizura! Spynews.ro - cel mai tare site monden din…

- Anamaria Prodan iși poate face griji pentru orice, dar nu pentru lipsa banilor din conturi. Soția lui Laurențiu Reghecampf și-a adunat o avere frumușica. Dupa ce a revenit in centrul atenției dupa pumnul pe care i l-a dat lui Dan Alexa, fanii au fost curioși și de alte detalii din viața sa. Ce avere…