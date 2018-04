Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea și Alina Bica, doua dintre cele mai puternice femei in regimul Traian Basescu, au fugit din Romania! Au ajuns in Costa Rica, unde fostul ministru a cerut, deja, regim de refugiat politic. Ambele au condamnari, in prima instanța, cu executare, iar in cazul lui Udrea o eventuala condamnare…

- Elena Udrea a declarat la Realitatea TV ca in acest moment este refugiat politic cu drepturi depline in Costa Rica. Fostul ministru a spus ca traiește ”din ce traia și in Romania”, fara sa explice care sunt resursele financiare, dar precizand ca cheltuielile nu sunt mari....

- Elena Udrea a explicat la Realitatea TV ca este refugiat politic cu drepturi depline in Costa Rica, dupa ce a reușit sa convinga autoritațile din aceasta țara ca in Romania, drepturile ii sunt incalcate. Acest statut, a admis Udrea, este provizoriu, valabil un an de zile. ”La sfarșitul acestui an, daca…

- Fostul ministru al turismului din Romania, Elena Udrea, este refugiat politic in Costa Rica, a declarat avocatul sau in instanta. El a prezentat mai multe documente si a cerut amanarea procesului in care e acuzata de mai multe fapte de coruptie. Procurorii DNA contesta informatia.

- Elena Udrea sustine ca are intr-adevar statut de refugiat politic in Costa Rica, asa cum a sustinut avocatul sau la Inalta Curte de Casatie si Justitie."Da, am acest statut. Era simplu sa se verifice prin MAE. Legislatia din Costa Rica prevede ca acest statut se da in doi pasi. La momentul…

- Aflata in Costa Rica pentru a-și proteja sarcina de orice forma de stres, Elena Udrea simte diferența dintre traiul din Romania și cel de acolo. Aceasta a declarat, luni seara, ca, in Costa Rica totul este scump, dar mai ales mancarea și convorbirile telefonice.

- Diana și Aurel de la “Insula Iubirii” s-au desparțit. Fostul iubit al Alexandrei, cea alaturi de care a mers in Thailanda, a confirmat acest lucru in direct la tv, deși Diana a negat acest lucru, spunand ca ei sunt inca impreuna. „Da, sunt singur. Ma gandesc in primul meu la mine. Vreau sa-mi fac ordine…

- Scandal intre preotul britanic si Florin Marin, dupa ce Philip Clements s-a indragostit de un alt roman. Cei doi nu au divorțat oficial, insa fiecare dintre ei incearca sa iși refaca viața alaturi de altcineva. Florin Marin a oferit declaratii pentru Antena Stars, despre noua relatie pe care Philip…