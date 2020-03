Stiri pe aceeasi tema

- O tulpina (H5N6) a virusului care provoaca gripa aviara a fost descoperita intr-o localitate din Filipine, a anunțat Departamentul Agriculturii din statul asiatic, citat de GMA News.Citește și: Șeful spitalului central din Wuhan rupe tacerea: 'Mi s-a cerut sa nu spun nimanui, nici macar sotului…

- In Duminica a II-a din Postul Mare (a Sfantului Ierarh Grigorie Palama), Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie in Parohia „Pogorarea Sfantului Duh”din municipiul Barlad.Din cauza noului ordin al Guvernului, care nu permite ca slujbele religioase sa fie…

- Ce se intampla acum pe continentul nostru are valoarea unui test gigantic care pune la incercare capacitatea de rezistenta si pregatirea pentru supravietuire in conditii grele, posibil chiar extreme, a tuturor sistemelor noastre sociale, per ansamblu a lumii in care traim, dar, in aceeasi masura, a…

- In ultima saptamana, medicii si autoritatile le-au recomandat tuturor romanilor sa limiteze la maximum contactul cu alte persoane decat cele din familie si sa evite atingerea suprafetelor care au fost atinse in mod frecvent si de altii, virusul COVID-19 fiind unul extrem de contagios. In acest context,…

- Numarul persoanelor afectate de coronavirus continua sa creasca. Virusul ucigaș din China a fost luat in serios și de vedetele autohtone, multe dintre ele apeland deja la masuri de precauție, cum ar fi auto-izolarea la domiciliu. Iata care a fost mesajul lui Daniel Buzdugan catre fani, in plina pandemie…

- Joi, 12 martie 2020, de la ora 20.40, pe terenul cu iarba sintetica de la baza Kiru Sport, din vecinatatea salii Olimpia, din Ploiești, se va disputa derbiul returului campionatului local al LMF Prahova, programat in cadrul etapei a XVII-a. Chedra Tax Ploiești (locul 1), campioana en-titre a Ligii A…

- Papa Francisc, care și-a anulat toate aparițiile publice la Vatican, a sfatuit preoții sa mearga sa intalneasca oamenii infectați de coronavirus, in plina pandemie, in contextul in care Covid-19 a provocat peste 4.000 de decese la nivel mondial.

- Panica in avion, unde peste 80 de pasageri dintr-o aeronava Tarom au trecut prin momente de coșmar. Mai precis, un avion care efectua cursa București - Bruxelles a fost lovit de trasnet.Astfel, aeronava a fost intoarsa din zbor pentru ca echipajul a decis sa revina pe aeroport.