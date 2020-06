Stiri pe aceeasi tema

- Redeschiderea teraselor și a plajelor a coincis cu Ziua Copilului, zi libera legala pentru angajații la stat, astfel ca stațiunea Mamaia, faleza Cazinoului, Portul Tomis și centrul vechi al Constanței au fost din nou aglomerate, pentru prima data in ultimele doua luni și jumatate, scriu jurnaliștii…

- La scurt timp dupa ce Spynews.ro a anunțat in exclusivitate ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus din nou adio, au aparut fel de fel de zvonuri privind averea milionarului. Spynews.ro a stat de vorba cu Josip Heit, șeful lui Bodi, pentru a afla adevarul. Ce se intampla, de fapt, cu averea fabuloasa?

- Constanțenii nu au stat in case, dar nici nu au dat buzna in cele mai cunoscute zone de promenada ale orașului. Sambata, plaja din Mamaia sau faleza din Constanța au aratat ca intr-o zi normala de pre-sezon, cand temperaturile sar de 20 de grade iar vremea este tocmai buna pentru sport sau plimbare. …

- Finalul starii de urgenta a fost asteptat cu mare nerabdare de constanteni, si nu numai. A fost o gura de oxigen, spun cei care au iesit la soare cu masina, cu bicicleta, pe jos sau la plimbare. Constantenii s au dovedit a fi foarte entuziasmati sa isi petreaca weekendul la malul marii, de care le era…

- Antoanela Manac imbina intotdeauna utilul cu placutul. Triatlonista de la malul marii si-a instalat o piscina in curtea casei sale, acolo unde se antreneaza, atat cat poate, dar se si relaxeaza.Sportiva de la malul marii a postat recent o fotografie pe o retea de socializare in care parea ca se relaxeaza…

- Fostul senator Gigi Chiru a fost amendat de politisti cu 2.000 de lei, dupa ce sotia acestuia a postat duminica, pe pagina sa de Facebook, imagini cu ei pe malul marii, la Eforie. "Urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini in care doua persoane sarbatoreau un eveniment, in localitatea Eforie,…

- Autoritatile recomanda ca oamenii sa foloseasca serviciul de urgenta 112 numai atunci cand este intr adevar o situatie de urgenta. Altfel, conform ultimelor date furnizate de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cetatenii Romaniei au inteles acest aspect, mai ales in contextul pandemiei de coronavirus.…

- Incurcate sunt caile dragostei... Dupa o frumoasa poveste de iubire, Ramona Olaru și Cuza au hotarat sa urmeze drumuri separate in viața. Iata insa cum au fost surprinși cei doi de paparazzii Spynews.ro, chiar inainte de a se desparți!