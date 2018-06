Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, in prezent incarcerat, a transmis marti, pe Facebook, ca decizia ICCJ de admitere a cererilor de sesizare a CCR echivaleaza cu o recunoastere a faptului ca el a fost condamnat in dosarul Gala Bute „incalcandu-i-se drepturile”.

- Fostul președinte al Federației Romane de Box, Rudel Obreja, a atacat luni la instanța suprema, prin recurs, decizia de condamnare din dosarul Gala Bute, invocand doua excepții de neconstituționalitate. Rudel Obreja a spus instanței ca dosarul reprezinta o inscenare.„Acest dosar a inceput…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, condamnat definitiv la cinci de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute, a declarat, pentru ProSport, ca se astepta sa fie achitat si ca "oamenii care fac ceva pentru aceasta tara ajung la puscarie si sunt promovate lichelele".

- Judecatori de la Inalta Curte de casație și Justiție au pronunțat, marți, sentința definitiva in dosarul Gala Bute. La fel ca și in prima instanța Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de pușcarie cu executare. Aceiași magistrați l-au condamnat pe fostul șef al Federației Romane de Box, Rudel Obreja,…

- Rudel Obreja a fost condamnat marti, de ICCJ, la 5 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, decizia fiind una definitiva. Potrivit deciziei magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Rudel Obreja are de executat cinci ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, pentru complicitate…

