Stiri pe aceeasi tema

- Decizie fara precedent din partea Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)! Instituția a decis ca banca in cauza sa plateasca o amenda colosala! Astfel, pentru nerespectarea uneia dintre cele mai importante condiții, banca ... Citește AICI despre…

- Aflati in arest din 24 iunie, Mihai si Leonard Tudorici, fratii care l-au ucis in bataie pe Catalin Plaiasu, un om de afaceri de 48 de ani din Curtea de Arges decedat la spital pe 1 iulie, dupa ce a stat o saptamana in coma, au un trecut infractional bogat. Cei doi au socat Romania pe 24 iunie, dupa…

- Englezul Ronnie O'Sullivan, 43 de ani, a reușit un break de 147 de puncte, așa-numitul break maxim in snooker, la meciul demonstrativ disputat aseara in București, contra campioanei mondiale en-titre de snooker feminin Reanne Evans. Performanța este una uluitoare. E primul break de 147 de puncte facut…

- Cristi Brancu și soția lui trec din nou prin momente grele, la doar o luna de cand mama prezentatorului tv s-a stins din viața. Bunica Oanei Turcu a murit, iar anunțul trist a fost facut de soțul ei, in direct la tv. „Am un minut in care vreau sa fac ceva foarte important pentru familia mea, pentru…

- De mai bine de trei luni, Mihai Constantinescu se afla in coma, in urma unui stop cardio-respirator. Medicii sunt inca rezervați in privința lui, iar familia spera intr-o minune. Un apropiat al familiei a facut declarații triste despre situația in care se afla unul dintre cei mai iubiți artiști de la…

- Simona Halep este fara doar si poate cea mai iubita sportiva din Romania. Fanii vor sa stie tot ce se intampla cu ea, atat profesional cat si personal, astfel ca orice informatie despre ea este urmarita cu sufletul la gura de catre fani.

- "Guvernul german tocmai ne-a informat ca va face plati suplimentare miilor de supravietuitori ai Holocaustului: sute de euro lunar. Este important. Acesti oameni o merita. Multumesc guvernului german", a spus Netanyahu intr-o inregistrare video si intr-un mesaj difuzat pe Twitter. Acesti bani…

- Aparatorul din oficiu, care a asistat la audierile din Bucrești, de la sediul DIICOT, ale criminalui din Caracal, a dezvaluit, sambata, la Romania TV, ce a facut monstru, dupa ce le-a lovit cu pumnul pe Alexandra și Luiza.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o…