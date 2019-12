Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut ca un rebel, cu un „palmares” impresionant la capitolul episoade bahice, Gabi Tamas (36 de ani) face ce face si reuseste sa iasa in evidenta! Recent, celebrul fotbalist si-a potolit setea cu o bautura-surpriza. Acest lucru s-a intamplat in vazul lumii!

- Elena Basescu si Bogdan Ionescu, allias Syda, au fost casatoriti timp de patru ani, insa in 2016 au decis sa divorteze. Cu toate acestea, prin copiii pe care ii au impreuna, cei doi au ramas legati pe viata.

- Chiar daca a devenit bunic in luna septembrie, Adrian Minune (44 de ani) nu se lasa cumintit! Desi acasa are o familie, celebrul manelist isi rasfata de zor amanta. Recent, interpretul a dus-o pe bruneta care i-a „furat” inima intr-un local de fite. Cu aceasta ocazie, cei doi au lut parte la un moment…

- Cununia religioasa s-a terminat in jurul orei 18.30, iar mirii și invitații au ieșit din biserica și au plecat spre Palatul Snagov, acolo unde petrecerea cu 700 de invitați va incepe in jurul orei 20.00. In timpul ceremoniei religioase a avut loc un mic incident. Uneia dintre domnișoarele de onoare…

- Fara indoiala, Bogdan Andone (44 de ani) este cel mai mediatizat antrenor roman al momentului! Chemat sa-l inlocuiasca pe Dan Alexa la Astra Giurgiu, acesta a reusit deja sa iasa in evidenta! Recent, in amiaza mare, tehnicianul a fost protagonistul unor moment neasteptat.

- Unul e cu credinta, iar celalalt se da in vant dupa micile placeri ale vietii. In timp ce Gigi Becali merge la Biserica si are grija ca vestiarul celor de la FCSB sa fie dat cu tamaie, nepotul sau preferat se „impartaseste” cu alcool. Recent, dupa ce a baut, Lucian s-a urcat la volan.

- Gigi Becali are acest obicei de mai mult timp, pe care il respecta in fiecare prima zi a unei luni. patronul celor de la FCSB a iesit la poarta avand in mana un teanc de bancnote de cate 100 de lei, pe care le-a imparțit celor prezenți. Gigi Becali, ANUNT de ULTIMA ORA in disputa pentru numele…

- Ajuns la 38 de ani, Marius Novanc este indragostit nebuneste de partenera sa de viata. Cum dragostea trece prin stomac, fostul mare handbalist al Romaniei ii ofera femeii care il face fericit adevarate rasfaturi culinare pe bani putini.