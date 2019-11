Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Pensionare mai rapida pentru cei ce muncesc in condiții deosebite: Legea pensiilor se modifica duminica Persoanele care, de-a lungul anilor pe care i-au petrecut in campul muncii, au lucrat și in condiții deosebite se vor putea pensiona mai repede decat pana acum, conform unei legi care…

- Vești ingrijoratoare despre starea de sanatate a lui Florin Salam. Soția manelistului, Roxana Dobre, și impresarul sau au anunțat ca mai multe concerte programate in perioada urmatoare au fost anulate. Ce se intampla, de fapt, cu artistul?

- Birourile Electorale Județene (BEJ) din Vaslui și Maramureș au decis ca mașini ale alianței USR-PLUS pe care s-au lipit autocolante cu poza lui Dan Barna și mesajul „Votați Dan Barna Președinte” nu respecta legea și autocolantele trebuie indepartate. Deciziile au venit in urma unor reclamații…

- Ionel Arsene, liderul PSD Neamt, neaga faptul ca i-ar fi cerut ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, sa tina la sol avioanele TAROM in care se aflau parlamentari ai Opozitiei in ziua motiunii. Ionel Arsene, seful lui Razvan Cuc pe linie de partid, a fost unul dintre negociatorii PSD la votul pentru…

- Duce o viața de lux, iar acest lucru se vede in fiecare apariție pe care frumoasa blonda, originara din Gorj, o are. Iubita unui celebru manelist a inceput sa aiba apariții din ce in ce mai impresionante. Recent, frumoasa Roxana Dobre, iubita lui Florin salam, a aparut cu un super-bolid…

- Vitezist de rasa pe terenul de fotbal, Adi Popa (31 de ani) este rapid si atunci cand se afla la volan. Recent, mijlocasul de la FCSB a fost protagonistul unei curse nebune pe strazile Capitalei. Totul de dragul iubitei sale!

- Cap tractorul se afla parcat de mai mult de o luna de zile in locul respectiv si ocupa banda de langa trotuar, una dintre cele trei. Soferii care ies din sensul giratoriu dinspre municipiul Iasi, si se afla pe prima banda, se trezesc brusc ca au in fata capul de TIR si sunt nevoiti sa treaca linia continua,…