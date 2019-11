Stiri pe aceeasi tema

- Fiona Hill, o fosta consiliera in domeniul politicii externe a Casei Albe, si-a exprimat ingrijorarea, intr-o audiere in Congres in ancheta in vederea destituirii lui Donald Trump, cu privire la faptul ca ambasadorul american la Uniunea Europeana (UE) Gordon Sondland poate reprezenta un risc la adresa…

- Un fost consilier de varf al Casei Albe il acuza Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE si un donator in campania lui Donald Trump, ca reprezinta un potential risc de securitate. Motivul: niste oficiali romani au venit la Casa Alba fara sa fie invitati, insa au avut acces pentru ca au invocat numele…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri, in calitate de sef al delegatiei Romaniei, interventia nationala in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care se desfasoara la New York. Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi sustinuta la ora 16.15…

- Interventia va fi sustinuta la ora 16,15 (ora Romaniei), potrivit agendei sefului statului. Tot miercuri, presedintele Iohannis va participa la Forumul Politic la Nivel Inalt pe tema "Accelerarea implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila", unde va sustine o interventie in cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri, in calitate de sef al delegatiei Romaniei, interventia nationala in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care se desfasoara la New York. Potrivit agendei, interventia va fi sustinuta la ora 16,15 (ora Romaniei).…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, la Washington, D.C., o declarație de presa, la finalul vizitei in Statele Unite ale Americii. Iata transcrierea declarației de presa, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale: „Am avut astazi o intalnire excelenta, la Casa Alba, cu Președintele…

- Declarația comuna pe care au semnat-o președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, subliniaza angajamentul reciproc fața de statul de drept și o justiție independenta. Liderii au afirmat ca buna guvernare reprezinta baza securitatii si prosperitatii Romaniei și…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca președintele Klaus Iohannis nu s-a consultat inainte de a pleca in Statele Unite, inainte de intalnirea cu Donald Trump. Ludovic Orban a raspuns ca ”In conformitate cu Constituția Romaniei și cu deciziile Curții Constituționale, cel care conduce politica…