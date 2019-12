Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Tily Niculae traverseaza o perioada excelenta din viata sa. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini spectaculoase cu indragita actrita, aflata intr-o forma de zile mari.

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu Nicolae Badea (71 de ani)! Considerat unul dintre cei mai bogati romani, fostul actionar al clubului Dinamo nu poate sa-si cumpere singur nici macar obiecte de igiena.

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.

- Gigi Becali (61 de ani) face ce face si reuseste sa iasa in evidenta! Cand nu ii surprinde pe romani cu vreo declaratie spumoasa la adresa vreunui om din fotbal sau cu un act de binefacere, „Razbonicul Luminii” se face remarcat cu tinuta pe care o afiseaza. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania,…

- Trecuta prin doua mariaje esuate, Marina Almasan si-a gasit, intr-un tarziu, fericirea alaturi de Georgica Cornu. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini rare cu celebrul cuplu.

- Ce transformare! Amalia Nastase arata demential, dupa ce a reusit sa slabeasca 32 de kilograme! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de sentaie cu celebra bruneta.

- In utima vreme, oamenii importanti din cadrul clubului Astra Giurgiu au luat numai decizii radicale! Patronul Ioan Niculae a inlocuit antrenorul, iar vedeta echipei a hotarat sa-si schimbe look-ul. Denis Alibec (28 de ani) are, de putin timp, o noua frizura! Spynews.ro - cel mai tare site monden din…

- Victor Piturca are de ce sa fie mandru! Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei are o fiica de nota 10! Cum arata si cu ce se ocupa Claudia? Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are raspunsul la aceasta intrebare!