Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea VIVA! 2018 a inceput! Vedetele au inceput sa soseasca pe covorul roșu, la unul din cele mai așteptate evenimente ale anului. Peste 1.000 de invitați vor participa, joi seara, la mult așteptata petrecere a sfarșitului de primavara, devenita deja o tradiție. Vezi galeria foto + 2 + 2 Rand…

- Ciro Castellano duce, fara indoiala, o viata de huzur! Afacersitul face bani in Romania, apoi merge in Italia si ii cheltuieste. Dar nu oricum, ci alaturi de frumoasa sa iubita, careia ii face toate poftele.

- LIVE BLOG Liga 1, play-off, etapa 9: CSU Craiova – FCSB (luni, ora 21,45, Digi, Telekom, Look TV). Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu e normal ca meciurile din etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii I, care pot decide…

- Razvan Burleanu l-a acuzat pe Ionuț Lupescu de faptul ca staff-ul acestuia i-ar fi interceptat ședința secreta dinaintea alegerilor. Stenogramele discuțiilor au aparut ulterior in Gazeta Sporturilor. "Kaiserul" a surprins cand a fost pus sa comenteze subiectul pentru Libertatea. "Am vorbit pana pe 18…

- Revenit in aceasta iarna la Dinamo, dupa o experienta neplacuta in Belgia, la Mouscron – doar patru meciuri jucate, trei in campionat și unul in Cupa – Antun Palic este mai fericit ca oricand. Motivul? Desi „cainii rosii” joaca in play-out-ul Ligii I, mijlocasul croat o duce minunat in afara terenului…

- Omul de afaceri Adrian Ragnar Thiess, 44 de ani, este de cateva zile in atenția tuturor, fiind anunțat drept cel care intermediaza vanzarea clubului Dinamo catre un grup de investitori straini. De-a lungul ultimilor ani, Thiess s-a implicat activ prin declarații grele in sportul din Romania. ...