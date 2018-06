Stiri pe aceeasi tema

- A trait un cosmar in ultimii trei ani. A aflat ca este inselata. A ales sa nu plece si sa lupte pentru familia ei. Dar totul a fost in zadar. Nu a mai putut salva nimic. Dimpotriva. A ajuns sa se consume, sa se macine si sa se piarda incet incet pe ea insasi. Dupa ce a cazut, Catrinel Sandu a reusit…

- Mostrele de saliva pot ajuta la identificarea rapida a barbatilor mai predispusi la aparitia cancerului la prostata dupa ce savantii din Marea Britanie au descoperit o serie de schimbari genetice care fac ca ocurenta bolii sa fie de patru...

- Aflat in Romania, in vacantE, Cosmin OlEroiu (48 de ani) se tine de arogante pe strEzile din Bucurexti. Devenit milionar in fotbalul arab, antrenorul se dE in spectacol la volanul unui autoturism de sute de mii de euro, precum un adevErat xeic. Toate acestea dexi, de ceva vreme, ixi desfExoarE activitatea…

- Devenit bunic in luna noiembrie a anului trecut, atunci cand fiica sa, Marilu, a adus pe lume un baietel, Razvan Lucescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai la moda antrenori romani. Ajuns la 49 de ani, fostul selectioner a inceput sa se imbrace precum un pusti.

- Marian AliutE (40 de ani) este, fErE indoialE, unul dintre cei mai norocoxi bErbati din Romania. Dexi a avut o copilErie grea, acesta a fEcut bani din fotbal, iar acum este un prosper om de afaceri. Fostul star de la Steaua investextede zor in imobiliare xi duce o viatE de huzur. Mai nou, acesta xi-a…

- Cristian aopescu este in continuare internat la Spitalul Elias din CapitalE, in urma problemelor de sEnEtate pe care le are. Cristian aopescu, unul dintre cei mai buni comentatori sportivi din Romania, a ajuns de urgen:E la spital zilele trecute ca urmare a unor probleme cu diabetul, a"a cum au anun:at…

- Alina Puscas si Mihai Stoenescu formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din Romania. Ea vedeta de televiziune, el unul dintre cei mai buni medici stomatologi de la noi, cei doi au o relatie perfecta, cimentata bine, ca doar la asta se pricepe domnul doctor cu doi copii superbi!