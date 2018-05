Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh, artistul cu care fiica Andreei Esca are o poveste de dragoste ii urmeaza exemplul „tatalui sau adoptiv”, Alex Velea, alegand sa-și faca un tatuaj pe corp pe care i l-a dedicat celei mai importante femei din viața lui.

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, devine din ce in ce mai vanata de presa mondena și pare deja sa-i faca concurența mamei sale la capitolul apariții publice. Alexia, care va deveni majora in cateva luni, a fost prezenta pe litoral cu ocazia minivacanței de 1 mai și a reușit sa atraga toate privirile…

- Alexia, fiica celebrei prezentatoare de televiziune Andreea Esca, a petrecut mini vacanța de 1 Mai la mare, impreuna cu iubitul ei. Mica vedeta a atras toate privirile. Alexia Eram a intrat, fara voia ei, in atenția presei de cand s-a nascut, pentru ca este fiica celei mai cunoscute prezentoare de televiziune…

- In afara de cei doi baieți pe care ii are cu Antonia, Alex Velea mai are inca doi fii „adoptivi”, așa cum ii numește el, Mario Fresh și Lino Golden. Cel din urma este considerat „badboy–ul” youtube-ului și se bucura de un real succes pe plan profesional, insa nici pe cel personal nu ii merge […] The…

- Alexia, fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, s-a destainuit. Aceasta a spus unde s-a sarutat prima oara cu iubitul ei. Alexia, fiica celebrei prezentatoare de televiziune Andreea Esca , și Mario Fresh, pe numele sau real Mario Galațeanu, tanarul pe care Alex Velea l-a luat ca și copil de…

- Mario Fresh, iubitul fiicei prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, a postat recent o imagine pe Instagram care a adunat 12,771 de aprecieri. Printre comentariile fanilor, se regasește și o intrebare indecenta pentru „fiul vitreg” al lui Alex Velea. Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia…

- Mario Fresh, artistul cunoscut ca „fiul vitreg” al lui Alex Velea, și-a revazut iubita, pe Alexia Esca, dupa ce aceasta a fost plecata pentru o perioada din țara. Imediat cum s-au intalnit au facut un selfie. Fotografia a fost urcata de cantareț pe contul personal de socializare, iar, la scurt timp,…