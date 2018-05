Stiri pe aceeasi tema

- Iubia lui Cristian Boureanu a spus adevarul despre relația cu acesta. Laura Dinca a recunoscut ca ea și fostul soț al Valentinei Pelinel au avut momente tensionate, insa au reușit sa treaca peste ele, pentru ca se iubesc foarte mult. Laura Dinca și Cristian Boureanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Drumurile pe care le tot face in ultima vreme la sediul Directiei Nationale Anticoruptie nu il impiedica pe Cristian Boureanu sa-i acorde atentie iubitei sale. Ba mai mult, fostul deputat pare mai indragostit ca niciodata. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Problemele nu se mai termina pentru Cristian Boureanu, ba din contra, devin mult mai grave. Fostul politician este cercetat de DNA pentru o mita de 2,2 milioane de euro. Cristian Boureanu este cercetat intr-un dosar de luare de mita, alaturi de fosti demnitari, potrivit "Star Mag", de la Antena Stars.

- Este una dintre artistele care, la modul cel mai serios, o concureaza pe Gina Pistol cand vine vorba de fizicul pe care il are. Și, normal, cantareața cu pricina are grija, mai ceva ca de ochii din cap, de formele pe care le afișeaza.

- Cristian Boureanu este, cu siguranța, un barbat indragostit pana peste cap. Și, am spune noi, are și toate motivele. Laura Dinca, partenera lui de viața este frumoasa din cale afara, este simpatica și, cel mai important, i-a dovedit fostului politician ca ii este alaturi in orice situație.