Stiri pe aceeasi tema

- Tanara interpreta de muzica populara Maria Constantin petrece clipe fericite alaturi de fiul sau, Codruț, in varsta de opt ani. Copilul locuiește la Targu Jiu, impreuna cu tatal sau, Ciprian Tapota, iar Maria a venit sa-...

- Maria Constantin are motive de bucurie. Artista s-a intalnit cu fiul ei, Codruț. Cantareața de muzica populara este mama unui baiețel, Codruț, din primul ei mariaj. Dupa divorț, baiatul a ramas in grija tatalui, astfel ca Maria Constantin nu a putut sa-l vada atat de des precum și-ar fi dorit. Acum,…

- DacE lumea credea cE Marcel Toader xi-a spus ultimul cuvant, ei bine s-a inselat! DacE gurile rele carcoteau pe la colturi cE Toader xi-a jucat "ultima carte" xi nicio femeie nu va mai avea incredere in el, ei bine se pare cE Marcel mai are un AS in manecE!

- Maria Constantin a afirmat ca vrea sa iși țina viața personala cat mai departe de ochii curioșilor, pentru ca nu iși mai dorește sub nicio forma sa fie in centrul atenției din acest motiv. Maria Constantin a acordat un interviu pentru Antena Stars, in care a facut declarații despre viața sa personala.…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin și-a uimit fanii cu o fotografie pe care a postat-o pe o rețea de socializare. Interpreta de muzica populara a postat, in mediul virtual, o fotografie in care apare atat cu un look feminin, cat și cu un look masculin. In ambele ipostaze, interpreta poarta…

- De cand s-a dedicat producției și regiei, Angelina Jolie este vazuta rareori pe micile ecrane. Ori pe la evenimentele de la Hollywood, care n-au legatura cu producțiile sale. Ieri, insa, de ziua ei, paparazzi au reperat-o intr-un parc de distracție, sarbatorindu-și ziua de naștere in compania celor…

- Acuzata de infidelitate de catre Marcel Toader, Maria Constantin a divortat de omul de afaceri. Despartirea de fostul rugbyst ii prinde foarte bine celebrei cantarete de muzica populara. Superba blondina se rasfata de zor, de cand a redevenit femeie independenta.