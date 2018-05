Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati si o femeie cu cetatenie romana care conduceau o retea de bordeluri din Londra au fost condamnati vineri la sentinte privative de libertate care cumuleaza 20 de ani, relateaza getwestlondon.co.uk. Trei barbati si o femeie au fost condamnati si incarcerati vineri pentru ca plasau femei pe…

- Un accident grav de circulație s-a produs astazi in Ungaria, in apropierea orașului Budapesta, in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania... The post UPDATE! Noua romani au pierit intr-un accident produs in Ungaria (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, are o prima reactie dupa ce procurorii DNA au cerut, in instanta, trei ani de inchisoare pentru el, in dosarul de marturie mincinoasa. Raspunzand unei intrebari despre solicitarea DNA, liderul ALDE s-a referit mai mult la neregulile din justitie decat…

- Plecata de circa 10 ani din Romania, Irina, 63 de ani, a lucrat in Italia in mai multe zone, ca ingrijitoare pentru persoane varstnice. Nu i-a fost ușor, lasase in urma un post in invațamant, fusese profesoara de limbi straine dar in Romania locuia intr-un oraș mare, din vestul țarii, unde cheltuielile…

- SPYNEWS prezinta imagini halucinante, care arunca in aer lumea politica din Romania, surprinse in timpul unei intalniri din sediul PSD, la care a participat „inamicul nr. 1” al partidului, Marian Vanghelie!

- Ce a fost si ce-a ajuns! Candva un star al fotbalului romanesc, Gabi Popescu (44 de ani) trebuie sa se multumeasca acum cu statutul de sot tinut sub papuc. Crina Abrudan nu ii da niciun moment de respiro fostul jucator.

- Tribunalul Constanta a decis, marti, condamnarea lui Erdzhan Embiya Halil, cetatean bulgar, la doi ani de inchisoare pentru trafic de migranti, doi ani de inchisoare pentru contrabanda calificata si trei luni de inchisoare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, iar dupa contopirea…

- Condamnare-record pentru justiția din Romania! Mai exact, un barbat de 39 de ani din județul Suceava a fost condamnat la 225 de ani de inchisoare. Oviciu Rudu, din Radauți, și-a primit sentința saptamana trecuta, fiind pedepsit pentru infracțiunile din mai multe dosare penale.