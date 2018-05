Stiri pe aceeasi tema

- Ciro Castellano duce, fara indoiala, o viata de huzur! Afacersitul face bani in Romania, apoi merge in Italia si ii cheltuieste. Dar nu oricum, ci alaturi de frumoasa sa iubita, careia ii face toate poftele.

- Un Chef ramane un Chef, oriunde s-ar afla in bucatarie, in dormitor, la munte, dar si la mare. Si daca el se numeste si Catalin Scarlatescu cu atat mai mult. Ca este un personaj iubit si simpatizat de la mic la mare nu mai este o noutate!

- Dorian Popa ii terorizeaza pe muncitorii care ii fac casa și o face motivat. Actorul, cantarețul și vedeta de televiziune vrea sa-și vada casa terminata și s-o vada facuta bine! El se chinuie de mulți ani sa ridice aceasta vila și sa se mute in ea, insa, dat fiind faptul ca a fost implicat in diverse…

- In aceste zile, pe Litoral, Dorian Popa are parte de cateva zile superbe. Artistul se distreaza mai mult ca niciodata pe litoral și profita din plin de un weekend prelungit de vacanța, imbinand insa timpul liber cu munca.

- Revenit in aceasta iarna la Dinamo, dupa o experienta neplacuta in Belgia, la Mouscron – doar patru meciuri jucate, trei in campionat și unul in Cupa – Antun Palic este mai fericit ca oricand. Motivul? Desi „cainii rosii” joaca in play-out-ul Ligii I, mijlocasul croat o duce minunat in afara terenului…

- Disperare si multa suferinta in sufletul unui barbat din Ramnicu Sarat, care de luni bune, acuza el, nu poate sa-si vad copiii. Copii ce acum locuiesc in Italia, cu mama lor. Daniel Valcu sustine ca a ajuns la capatul puterii, de cand fosta lui iubita ar refuza sa-si arate pruncii, chiar si prin intermediul…

- Retras din fotbal, Ciprian Marica (32 de ani) a devenit un familist convins. Barbat implinit din toate punctele de vedere, fostul atacant al echipei nationale le face toate poftele celor mai dragi fiinte din viata lui, sotia Ioana si fiul Albert Andrei.