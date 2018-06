Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe DN 7, in zona Titu Targ. Cauza probabila este o depașire periculoasa, Post-ul TITU TARG: Trei mașini implicate intr-un accident de circulație. Traficul este oprit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Azi-noapte a avut loc un accident șocant in Capitala. Incidentul a avut loc din cauza unui șofer beat. (Console si accesorii gaming) Azi-noapte, un șofer circula pe DN1 și se indrepta dinspre aeroport catre București. Barbatul conducea un autotursim Audi și avea viteza. Acesta a intrat intr-o alta mașina.…

- Trei mașini s-au lovit, miercuri dimineața, intr-o intersecție din Alba Iulia, din cauza unui șofer care nu s-ar fi asigurat, potrivit martorilor, care susțin ca nicio persoana nu a fost ranita, insa intr-un autoturism se afla un bebeluș in scoica. Potrivit martorilor, un șofer a intrat cu viteza intr-o…

- Incident grav petrecut duminica dupa-amiaza pe o strada din Cluj-Napoca. Viața unui barbat care a facut infarct a fost pusa in pericol de un șofer fara bun simț care și-a parcat mașina in dreptul porții și, astfel, a blocat accesul. Din cauza lui, medicii au fost nevoița sa sara gardul și au scos pacientul…

- Considerat omul de incredere al lui Gigi Becali, Ionut Lutu era sE o comitE rEu de tot! Din cauza unei erori uriaxe, fostul fotbalist i-a pus viata in pericol xefului sEu. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt uluitoare!

- Conchita Wurst, cantaretul travestit care a castigat concursul Eurovision in 2014, a anuntat duminica pe Instagram ca a fost diagnosticat cu HIV, informeaza DPA, conform news.ro.Artistul austriac a afirmat ca a fost nevoit sa faca aceasta dezvaluire din cauza amenintarilor unui fost iubit.…

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care erau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Dupa primele cercetari, politistii nemteni afirma ca o posibila cauza a producerii accidentului ar fi explozia unui pneu.

- Doua autoturisme avariate și trei persoane la spital. Acesta este bilanțul unui accident ce a avut loc în urma cu puțin timp în zona podului nou de la Agigea, în apropiere de Ro-Ro. Din primele informații, doua autoturisme s-au ciocnit din cauza unui șofer neatent, iar în…