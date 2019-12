Stiri pe aceeasi tema

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu Nicolae Badea (71 de ani)! Considerat unul dintre cei mai bogati romani, fostul actionar al clubului Dinamo nu poate sa-si cumpere singur nici macar obiecte de igiena.

- Franco Janich (foto) s-a stins azi, la varsta de 82 de ani. Lider al defensivei Bolognei, cu care a luat titlul in 1963-'64, Coppa Italia (1969-'70) și Mitropa Cup (1961) și a jucat 376 de partide in 11 sezoane, italianul a fost și un prieten al fotbalului romanesc, avand o relație apropiata cu Cornel…

- Cornel Dinu, 71 de ani, fost selecționer, a vorbit la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” despre situația naționalei și despre promovarea jucatorilor de la naționala U21 la naționala mare. „E un risc imens sa joci cu toți. In plus, compromiți niște jucatori care au o perspectiva indubitabila. Am senzația…

- Soferul unui TIR a murit in timp ce incerca sa salveze viața altui barbat, a carui mașina derapase si intrase pe sensul sau de mers. A tras de volan ca sa evite impactul, dar manevra a fost prea brusca. TIR-ul a trecut prin parapet și s-a prabușit in prapastie. TRAGEDIE. Un cuplu ce…

- Florin Talpan i-a dat replica lui Cornel Dinu, dupa ce juristul CSA Steaua a fost ironizat de catre legenda lui Dinamo. Cornel Dinu a stârnit furia fanilor ‘roș-albaștrilor’ dupa ce a zis ca FCSB este Steaua în opinia lui.

- Sfarsit crunt pentru un barbat in varsta de 42 de ani din Mures. Omul a murit inghitit de pamant in timp ce lucra la reteaua de canalizare in curtea unui imobil. Angajat la o firma specializata, muncea de cateva zile acolo, pe buldoexcavator, alaturi de echipa.

- FOTO – Arhiva Un accident mortal a avut loc luni dupa-amiaza, in jurul orei 16:40, pe linia ferata, in apropierea localitații Dezmir. Un barbat in varsta de 39 de ani, din Cluj-Napoca, și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de trenul IR 367/2, care circula pe relația Budapesta – Brașov. In urma apelului…

- Florin Tudoran, jandarmul poet, asa cum este cunoscut in Prahova, gratie versurilor sale inspirate din evenimentele la care participa, impresioneaza din nou cu o poveste reala despre viata strazii.