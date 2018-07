Gigi Becali are de ce sE fie mandru! Mihai Pintilii (33 de ani), cel care recent xi-a prelungit contractul cu FCSB, este un adevErat lider in vestiarul vicecampioanei Romaniei, iar in viata extrasportivE e un familist convins. Ori de cate ori timpul ii permite, mijlocaxul ixi rEsfatE copiii xi sotia.