Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus, oamenii incearca sa se protejeze cat mai mult in privința infectarii cu virusului, fapt pentru care și-au anulat toate activitațiile. Același lucru il face și Andreea Balan care iși dedica tot timpul fetițelor sale.

- Pandemia de coronavirus ne-a dat tuturor viețile peste cap. Intreg universul activitaților noastre graviteaza acum in jurul a doua cuvinte pe care le intalnim peste tot: STAȚI ACASA! Cum ne pastram echilibrul psihic in timpul acestei crize mondiale fara precedent? Este in firea noastra sa ne cream scenarii…

- Emily Owen, o tanara in varsta de 19 ani din Marea Britanie, a murit pe un pat de spital duminica, 22 martie. Pe 18 martie, ea a incercat sa-și ia viața, dar a fost gasita și transportata de urgența la spital. Peste cateva zile, Emily a murit. Familia ei spune ca izolarea din pricina pandemiei de coronavirus…

- Donald Trump a anuntat marti ca administratia federala depune eforturi sa ajute statele sa-si procure masti de protectie si aparate medicale de ventilare, dar a recunoscut ca acest lucru ”nu este usor”, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Piata mondiala a mastilor de protectie si de respiratoare…

- Piața auto europeana va inregistra in declin puternic in urmatoarea perioada ca urmare a pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2, care a determinat cele mai multe țari de pe Batranul Continent sa impuna restricții de circulație și sa inchida aproape orice afacere neesențiala. O prima imagine despre impactul…

- Atunci cand ești om de afaceri, nu te mai expui pericolului. Ai oamenii tai, iar ei iți fac orice favor. Paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe șoferul lui Nicolae Badea in timp mergea la mai multe farmacii, iar milionarul a așteptat rabdator in mașina.

- Covid-19 a instalat panica in toata lumea. Nici vedetele de la noi nu sunt prea liniștite cand vine vorba despre acest virus. Alexandru Chipciu și soția lui trateaza cu maxima seriozitate problema, motiv pentru care nu au stat pe ganduri și au dat iama in magazine. Iata cum au fost surprinși cei doi…

- Italia este cea mai afectata tara din lume dupa China, de cand epidemia de coronavirus si-a facut aparitia si in peninsula. Primul caz s-a inregistrat pe data de 21 februarie, urmand ca in perioada imediat urmatoare, numarul persoanelor depistate pozitiv sa creasca alarmant.