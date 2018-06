Stiri pe aceeasi tema

- Trecut pe lista neagra atat de patron, cat si de antrenor, Denis Alibec nu este deloc aproape de o despartire de FCSB. Atacantul vicecampioanei din ultimele trei sezoane ramane in continuare jucatorul FCSB-ului, asta pentru ca ofertele cu care Gigi Becali s-a laudat pana acum au fost, in realitate,…

- Marius Șumudica a fost prezent la emisiunea Tribuna Zero de la Europa FM, unde a anunțat ce planuri are pentru viitorul apropiat. Invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia ia in calcul și o revenire in Romania, insa doar la o echipa de top. "Nu o sa uit niciodata de unde am plecat. Fotbalul romanesc mi-a dat…

- Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a declarat ca iși asuma ratarea titului in acest sezon. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar)Latifundiarul l-a pus la zid pe Denis Alibec pe care il considera vinovat pentru ca a stricat atmosfera la echipa. „Titlul s-a pierdut, nu…

- CFR Cluj - Viitorul și FCSB - Astra Giurgiu sunt meciurile care vor decide titlul in aceasta seara. Cu o victorie, clujenii sunt campioni, dar FCSB spera ca Hagi sa o incurce pe CFR. Ambele meciuri vor fi liveTEXT&VIDEO&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. ...

- Denis Alibec este foarte aproape de a prinde un transfer intr-un campionat important al Europei. Un șut in fund de la FCSB-ul lui Gigi Becali poate insemna in uriaș pas inainte pentru cel mai slab atacant din istoria recenta a roș-albaștrilor.

- Considerat omul de incredere al lui Gigi Becali, Ionut Lutu era sE o comitE rEu de tot! Din cauza unei erori uriaxe, fostul fotbalist i-a pus viata in pericol xefului sEu. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt uluitoare!

- Gigi Becali a anunțat ca nu mai reprezinta in niciun fel FCSB și ca de echipa se ocupa nepotul sau, Vasile Geambazi. Decizia a fost luata dupa ce Razvan Burleanu a caștigat alegerile pentru șefia FRF. Ilie Nastase il da insa de gol pe Gigi Becali, insa nu uita sa-i taxeze pe cei de la CFR Cluj, care…

- Considerat de Gigi Becali rezerva lui Denis Alibec, Halem Gnohere (30 de ani) a reusit sa ia fata coechipierului sau de la FCSB. Ba mai mult, in acest sezon francezul a ajuns in fruntea clasamentului golgheterilor Ligii I. Cum a fost posibil asa ceva? Din cate se pare, alimentatia a jucat un rol important…