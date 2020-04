Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a spus, luni seara, la Digi 24, ca, in prezent, exista o reevaluare bugetara pentru a se vedea ce cheltuieli pot fi amanate sau reduce. Totodata, ministrul a vorbit despre banii alocați pentru plata concediilor medicale și despre suplimentarile de fonduri pentru cheltuielile…

- Platitorii de impozit pe profit vor primi o bonificatie, calculata asupra impozitului pe profit datorat pe 25 aprilie 2020, de 5 si respectiv 10%, a declarat, joi seara, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "A doua Ordonanta de Urgenta se refera la…

- Rares Bogdan a anuntat ca au fost adoptate masuri fiscale de catre Guvern pentru a veni in sprijinul firmelor mici si mijlocii care sunt afectate de criza generata de epidemia de coronavirus. Florin Citu, despre sprijinirea economiei in timpul crizei de coronavirus. "Ne concentram ca romanii…

- Ministrul Finantelor: “Amanarea ratelor se va putea face pe o perioada mai lunga decat ține starea de urgenta. Este o pasuire, nu o ștergere a datoriei catre banci” Amanarea ratelor se va face pe o perioada mai mare decat starea de urgenta, mai aproape de sase luni, iar toti clientii care…

- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca, potrivit calendarului stabilit, in prima saptamana din luna martie vor fi finalizate procedurile de achizitie a echipamentelor, materialelor, substantelor de prevenire a infectarii cu coronavirus."Nu exista…

- Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la postul de televiziune Digi 24."'Prima Casa' exista, functioneaza, are plafon doua miliarde…