Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in Romania, in vacantE, Cosmin OlEroiu (48 de ani) se tine de arogante pe strEzile din Bucurexti. Devenit milionar in fotbalul arab, antrenorul se dE in spectacol la volanul unui autoturism de sute de mii de euro, precum un adevErat xeic. Toate acestea dexi, de ceva vreme, ixi desfExoarE activitatea…

- Cine spunea ca frumusetea tine cont de varsta, s-a inselat amarnic! Ajuns la 48 de ani, Florin Raducioiu, unul dintre cei ami titrati fotbalisti din istoria Romaniei, se mentine intr-o forma de invidiat! Cu siguranta, toate femeile si-ar dori sa aiba alaturi un astfel de barbat.

- Oradea a fost gazda a doua acțiuni cartiabile decicate fostului fotbalist Mihai Neșu. Sambata a avut loc pe stadionul din oraș un meci caritabil la care au participat mai multe foste vedete ale fotbalului...

- Discurs emoționant al lui Neșu inaintea galei ”Uniți pentru Mihai” . Evenimentul va incepe sambata dupa-amiaza, la ora 16:00 (Digi Sport). ”Am stat azi-noapte si m-am gandit ce o sa zic cand o sa vina momentul asta. E foarte emotionant! N-am crezut ca o sa-mi mai vad fostii colegi, pe toti odata, uniti.…

- Dupa ce a pierdut la un scor categoric alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, Ionut Lupescu ar putea sa-i ia locul Ioanei Bran in functia de ministru al Sportului. Cel putin asa sustine jurnalistul Razvan Ioan Boanchis."Atentie, nu e pamflet! Dar cine nu ma citeaza sa aiba…

- In 2014, cu o zi inainte de alegerile pentru sefia FRF, Gica Popescu era trimis la inchisoare in „Dosarul Transferurilor“. Aceasta sentinta a fost vazuta de multi drept o manevra politica.

- Gica Hagi a vorbit la superlativ despre antrenorii care l-au format si care l-au propulsat spre titlul de "cel mai bun fotbalist al Romaniei", iar "Regele" a dezvaluit ca nu le va multumi fata in fata, ci prin intermediul unei carti scrise de el.

- Cea de-a 12-a editie a galei premiilor Gopo, cel mai important eveniment anual dedicat celebrarii succeselor cinematografiei romanesti, a avut loc marti seara, in Sala Mare a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti.