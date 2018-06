Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al celor de la Viitorul, Cristian Bivolaru, a anuntat ca cei de la FCSB trebuie sa fie preocupati de meciul lor cu Astra, nu de jocul constantenilor cu CFR. Daca Becali spera ca trupa lui Hagi sa incurce rivala din Cluj si astfel ros-albastrii sa poata spera la titlu, acum a aflat…

- FCSB a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), de CSM Poli Iasi, in ultimul meci al etapei a VIII-a a play-off-ului Ligii I. Andrei Cristea a marcat in minutul 89, dupa ce coechipierul sau Qaka, dorit de FCSB, a fost eliminat, in minutul 74. In minutul 89, Pantiru a initiat…

- FCSB s-a distrat in deplasarea de luni seara cu Astra, 3-0, și a revenit pe primul loc in clasamentul play-off-ului. Roș-albaștrii au facut unul dintre cele mai bune meciuri din 2018, impresionand la toate capitolele. Mihai Pintilii a reușit o partida foarte solida, "dirijorul" roș-albaștrilor reușind…

- FCSB a intalnit Astra la Giurgiu intr-un meci din etapa a 5-a din play-off prilej pentru suporterii roș-albaștrilor sa-și continue razboiul cu cei de la CSA. Cei aproximativ 50 de ultrași care susțin FCSB la Giurgiu au afișat un banner pe care scria "FCSB=Steaua. 1947-Prezent". Și fanii Astrei au aparut…

- Fostul ”boss” al clubului din Ștefan cel Mare, a ieșit din inchisoare și se bucura din plin de libertate așa ca și-a facut un super-cadou: ultimul model de Maybach, scrie cancan.ro. Paparazzi au reușit sa surprinda super-imagini cu fostul conducator al clubului Dinamo. Cristi Borcea se bucura…

- Eșecul de la Craiova a aruncat in aer vestiarul Astrei. Patronul a facut o criza de nervi și le-a taiat primele pentru victoria cu Dinamo și calificarea in play-off, iar fotbaștii au dezvaluit pentru Gazeta un episod incredibil care l-a avut in prim-plan pe Ioan Niculae. ...

- In 2014, la varsta de 17 ani, Robert Vilceanu avea la FCSB o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro, lucru confirmat chiar de Gigi Becali. Acum, insa, situația nu mai e deloc roz pentru mijlocașul care e sub contract cu Astra. Atat el, cat și Bogdan Chipirliu au fost trimiși la echipa secunda…

- CS Universitatea Craiova debuteaza in play-off impotriva Astrei, la fel ca anul trecut, dar, de aceasta data, va juca pe teren propriu, sambata, de la ora 20:45. Devis Mangia spune ca va fi un meci dificil, deoarece adversarul, in intregul sau, cu jucatori, antrenori si conducere, este unul…