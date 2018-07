Stiri pe aceeasi tema

- Iris Law e unul dintre cei copii pe care Jude ii are cu fosta soție, producatoarea de origine britanica Sadie Frost. Frost și Law s-au casatorit in 1997 și, pe langa Iris, in varsta de 17 ani, mai au inca doi copii: Rafferty și Rudy.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta noapte, o avertizare meteo valabila incepand cu ora 03.00, pana la ora 23.00, perioada in care principalele fenomene vizate sunt cantitatile insemnate de apa.Specialistii in meteorologie spun ca in a doua parte acestei nopti si pe parcursul…

- Gigi Becali a anunțat la miezul nopții, dupa victoria FCSB in fața Universitații Craiova, scor 1-0, ca maine il va transfera pe Kamer Qaka de la Poli Iași. Totul despre meci AICI! VIDEO de la meci AICI! FOTO de la meci AICI! "Qaka semneaza marți, am vorbit cu tatal lui. Nu fac oferte pentru niciun…

- Betty Salam a ramas gravida, dupa ce iubitul a aflat ca e infertil. Fiica lui Florin Salam a facut declarații emoționante in cadrul emisiunii “Vorbește lumea”. Aceasta a dezvaluit ceea ce nimeni nu a știut pana acum. Betty Stoian a anunțat recent ca va deveni mama , pentru prima oara. „Catalin și-a…

- New York Times afirma, bazandu-se pe declarațiile unui oficial israelian, ca serviciile speciale din Mossad ar fi reușit sa puna mana pe planurile secrete despre programul nuclear al Iranului intr-o singura noapte.

- New York Times afirma, bazandu-se pe declarațiile unui oficial israelian, ca serviciile speciale din Mossad ar fi reușit sa puna mana pe planurile secrete despre programul nuclear al Iranului intr-o singura noapte.

- Fiica lui Adrei Gheorghe, declarații emoționante despre tatal ei. Katarina a decis sa vorbeasca despre cel care a crescut-o de la varsta de 8 ani și care i-a fost alaturi in cele mai importante momente. “El m-a crescut de la varsta de 8 ani. Noi ne intelegeam foarte bine. ,,Eu il copiam un pic la comportament.…