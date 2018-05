Stiri pe aceeasi tema

- Cand toti artistii se pregatesc de zor pentru sezonul de vara, Dan Bittman (55 de ani) a dat de necaz. Cantaretul are probleme cu „bijuteria”! Masina celebrului barbat a fost zgariata, iar acest lucru nu a putut fi suportat prea usor.

- Dragostea nu tine cont de varsta, de celebritate, trecut sau mai stim noi ce alte chestii! Si cum in ultima perioada parca e din ce in ce mai greu sa gasesti dragostea, cand vine, nu mai conteaza nimeni si nimic nici macar faptul ca atunci cand ea avea 12 ani si era domnisorica, el abia se nastea =)).

- Dur cu concurentii din cadrul show-ului ~Chefi la cutite, Florin Dumitrescu este un bErbat cat se poate de romantic in viata personalE. Celebrul chef ixi rEsfatE sotia, ori de cate ori timpul ii permite.

- Doi tineri au reușit sa starneasca revolta pe rețelele de socializare, dupa ce au fost surprinși in timp ce dormeau intr-o mașina care a traversat singura un bulevard circulat din Timișoara.

- Hoți cautați de poliție dupa ce au furat trei genți dintr-o mașina parcata. S-a intamplat ieri pe o strada dintr-un cartier marginaș din Timișoara. Scena a fost filmata de camerele de supraveghere din zona.

- Masina a derapat in afara carosabilului insa din fericire nimeni nu a fost ranit. La fata locului au ajuns imediat politistii. Acestia au facut cercetari pentru a afla cu exactitate imprejurarile in care s-a produs incidentul. In Cluj se circula in conditii dificile, carosabilul este acoperit…

- Dan Bittman a devenit celebru in showbiz-ul romanesc și pentru calitațile sale de Don Juan, nu doar pentru cele vocale. Ambele, evident, de necontestat. Iar zilele trecute, Dan Bittman a avut un comportament de-a dreptul... suspect in timpul unei intalniri cu o bruneta fierbinte.