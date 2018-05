Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat este decisa sa nu-i mai dea nicio sansa lui Ilie Nastase! Chiar daca weekend-ul trecut l-a petrecut alaturi de fostul mare tenismen, la mare, bruneta s-a prezentat la primul termen al divortului pe care l-a intentat la Judecatoria Sector 1. Ba mai mult, imediat dupa ce a plecat din fata…

- Nicole Cherry a facut prima declarație dupa ce s-a aflat ca a fost inșelata de iubitul ei. Nicole Cherry, care a ratat prima sa zi de facultate , a trait o experiența amoroasa mai puțin placuta. Nicole Cherry, care avea o relație cu un tanar pe nume Teo , pe care l-a cunoscut prin intermediul unei prietene,…

- Faimosul actor Hugh Jackman a postat, miercuri, un mesaj extrem de romantic pe contul sau de Instagram, cu ocazia aniversarii a 22 de ani de casatorie cu Deborra-lee Furness. Hugh Jackman, in varsta de 49 de ani, si Deborra-lee Furness, in varsta de 62 de ani, s-au cunoscut in 1995, la filmarile serialului…

- Celebrul luptator de arte marțiale Conor McGregor a ajuns dupa gratii in urma cu cateva ore! Și asta dupa ce a fost implicat intr-un scandal monstru. Mai multe persoane au filmat scenele violente din timpul bataii din strada, transformata intr-un ring de box. In varsta de 29 de ani, irlandezul Conor…

- Casatorit de sase ani cu Raluca si tata a doua fetite minunate, Pepe este un familist convins. Totusi, artistul profita din plin de putinele momente in care nu se afla alaturi de cele mai dragi fiinte din viata lui sau pe scena, in slujba fanilor.

- Calin Goia, solistul trupei Voltaj, se poate mandri cu o familie minunata. Artistul este casatorit de 11 ani și se bucura de un mariaj liniștit și departe de ochii presei, și este tatal a trei copii care, se pare, ii calca intocmai pe urme. Calin Goia, care va implini in curand 43 de ani, este un artist…

- Tu ce cauti? Cuvinte potrivite pentru situatii, stari, trairi. Florin Dumitrescu a nimerit-o! Timp de peste 25 de ani. Socialul zbuciumat si dragostea cu regret. Dovada: hit-urile "Sarmalele reci", "Directia a V-a", "Pasarea Rock". Cine nu tine minte Domnul Popa, Spritz de vara, Gasca de la bloc, Aurolac,…