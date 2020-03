Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 139 de cazuri de CORONAVIRUS in Romania. 16 noi infectari, confirmate astazi Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, noua sunt declarați…

- Coronavirus in Romania. Klaus Iohannis le-a transmis romanilor ca are vești bune, dupa ce a analizat cele peste 30 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Președintele Romaniei a facut și un apel catre romani, sa schimbe canalul TV daca vad politicieni care dau sfaturi.

- Coronavirus a ajuns sa faca din ce in ce mai multe victime, iar oamenii nu stiu cum sa mai fuga din fata infectarii cu virusul ucigas. Bancile din Romania au luat masuri de urgenta pentru a preveni populatia!

- Virusul ucigaș lovește din nou Romania. A fost confirmat un nou caz de coronavirus. Este vorba despre o femeie de 70 de ani din Mureș . Cel de-al 15-lea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat duminica in Romania, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica, fara a oferi și alte detalii.…

- Europarlamentarul Traian Basescu nu se teme de coronavirus! Chestionat duminica seara, la Realitatea Plus, ce masuri ia pentru a se feri de coronavirus, in condițiile in care indienii au hotarat ca precauții sa nu se mai pupe pe obraz, francezii sa nu mai dea mana, Traian Basescu a raspuns ca nu…

- Primul roman infectat cu coronavirus este internat intr-un spital din Japonia, dar tine legatura zilnic cu familia aflata in judetul Arges. Apropiatii omului spun ca traiesc cu speranta ca totul se va termina cu bine. In timp ce in Romania spitalele se pregatesc sa faca fata suspectilor de coronavirus,…

- Coronavirus a pus stapanire pe intreag globul. Toata lumea este speriata de infectarea cu virusul ucigas, gandindu-se la masuri pentru a preveni situatia. Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” a transmis astazi un anunt, conform caruia, virusul ucigas va ajunge curand si la noi in tara!

- Momente de panica sambata, 25 ianuarie! Un pasager suspect de coronavirus a ajuns in aceasta zi pe Aeroportul Otopeni din Capitala. Barbatul a venit cu avionul de la Tel Aviv și a marturisit ca, in urma cu trei luni, a fost și in China.