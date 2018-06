Stiri pe aceeasi tema

- Lino Golden formeazE de ceva timp un cuplu alEturi de o xatenE, de care se pare cE este indrEgostit lulea. Cei doi ixi declarE iubirea in mediul online, iar acest lucru a creat multE valvE in randul fanilor.

- Mihaela Moise, cunoscuta de publicul din Romania sub numele de Meme, este insarcinata. Fosta iubita a lui Luis Lazarus a facut fericitul anunț pe pagina sa de Facebook, unde a postat ecografia facuta in urma cu puțin timp. Bruneta nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni mamica.…

- Pe fondul unei neintelegeri pe care a avut-o cu iubita sa, cu care convietuia de aproximativ patru ani, Matrescu a luat o toporisca din casa si a lovit-o pe femeie in fata si gat. Femeia nu a avut nicio sansa si a murit pe loc, in urma loviturilor violente. Medicii legisti care au efectuat necropsia…

- Oana Roman a fost prezenta joi, 10 mai, la o noua ediție a emisiunii pe care o prezinta live la revista Viva. Vedeta a luat in discuție subiecte fierbinți, dar și multe alte teme de interes. Oana Roman a discutat din nou despre Antonia. “Saptamana aceasta avem foarte multe lucruri interesante de vorbit……

- Ce spun rapidiștii despre derby-ul cu Steaua. Antrenorul echipei de fotbal Academia Rapid, Constantin Schumacher, a declarat, sambata seara, dupa victoria cu scorul de 3-1 in fata formatiei CSA Steaua, in etapa a 23-a a Ligii a IV-a, ca din punct de vedere calitativ meciul s-a ridicat la nivelul Ligii…

