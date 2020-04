Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus, Maria Constantin a transformat strada in podium de moda! Ca o felina a mers la banca, iar apoi, direct la „rasfaț”. Artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza uimitoare.

- Gata cu luxul! Alex Bodi a renunțat la pretenții in plina pandemie de coronavirus și a dat restaurantele de fițe pe care le frecventa pe... carmangerie. Iata cum a fost surprins celebrul om de afaceri de paparazii Spynews.ro!

- Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) s-a intors la antrenamente astazi, in plina pandemie de COVID-19. Insa nu alaturi de echipa la care este legitimat, AC Milan, ci in Suedia, cu Hammarby! Hammarby a dezvaluit astazi faptul ca Zlatan s-a antrenat astazi in Suedia, departe de situația apriga din Italia, unde…

- Larisa Iordache a anuntat, joi, ca in aceasta perioada a “schimbat costumul de gimnastica in uniforma de politie”, din cauza lipsei de personal, ea facand si un apel catre romani sa stea in casa.

- Nasrin este una dintre cele mai apreciate vedete de la Antena Stars, insa prezentatoarea deține un mare secret atunci cand vine vorba despre silueta sa. Chiar și in plina pandemie de coronavirus, colega lui Dima Trofim de la Star Matinal se menține in forma și in exlusivitate pentru SpyNews.ro marturisește…

- Dupa ce a fost anunțata stare de urgența in țara noastra, intrega populație se pregatește pentru multe zile de stat in casa. Același lucru il face și Adrian Sina care a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce iși facea provizii intr-un supermarket.

- Pandemia de coronavirus „a trimis-o” la cumparaturi și pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica! Frumoasa tanara a aratat tuturor ca e o femeie independenta, care poarta grija familiei! Totul s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Multipla campioana mondiala si olimpica la gimnastica artistica, Ecaterina Szabo, originara din localitatea covasneana Zagon, va fi prezenta, la sfarsitul acestei saptamani, la o reuniune regionala organizata in judetul Covasna de Asociatia Internationala a Politistilor. "Ecaterina Szabo este membru…