- Premierul Ludovic Orban a iesit cu „autoritatea subminata” din fotografia care deja s-a viralizat pe internet si in presa, in care ministrul de externe Bogdan Aurescu „bea tutun” cu manusi de protectie, la o intalnire cu alti cativa demnitari, scrie Cozmin Gusa pe Facebook. Actionarul trustului „Realitatea”…

- Probleme la zi: Starea de alerta – intre normalitate și stare excepționala Foto arhiva Azi la RRA: 12.05 PROBLEME LA ZI. “Starea de alerta” – între normalitate si stare exceptionala. Invitati: Dan Leoreanu – deputat PNL, chestor Camera Deputatilor, Valeriu Steriu…

- Din 15 mai se epuizeaza starea de urgența și se va institui starea de alerta. Președintele Romaniei susține, insa, ca ridicarea restrangerii drepturilor și libertaților fundamentale, ingradite in...

- Șeful interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, anunța ca libertațile romanilor nu vor putea fi restranse de autoritațile locale, din 15 mai, odata cu intrarea in stare de alerta.Senatorul Robert Cazanciuc a declarat, luni, ca unele masuri pe care le-a anuntat presedintele Klaus Iohannis,…

- De asemenea, Basescu a spus ca in aceasta situatie, Guvernul poate decide reducerea drepturilor fundamentale. „A face stare de necesitate este gresit. Ea nu e prevazuta in Constitutie. Starea de urgenta este. Starea de necesitate este o poveste adaugata in lege, in intentia legiuitorului de a adauga…

- Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, afirma ca pe timpul starii de alerta cetațenii nu pot fi amendați, cum se intampla pe timpul starii de urgența. De asemenea, nu pot fi emise ordonanțe militare, iar cele care sunt acum in vigoare expira odata cu starea de urgența. „Starea…

