- Scandalul creat de masurarea temperaturii clienților la intrarea in magazine a determinat doua lanțuri importante de supermarketuri sa renunțe la aceasta practica. Decizia a fost luata incepand cu 22 mai de majoritatea magazinelor și l-a surprins pe gazetarul Cristian Tudor Popescu.Cristian Tudor Popescu…

- Chiar daca e afacerea lui, Florin Pastrama nu face mofturi atunci cand vine vorba de a sta in restaurantul fast-food pe care il deține alaturi de Brigitte! Soțul vedetei a fost surprins de Paparazzii SpyNews.ro chiar in plina zi, lucrand cot la cot cu personalul!

- Pandemia de coronavirus ține oamenii in casa, iar același lucru in face și Simona Gherghe impreuna cu familia ei, insa gasesc de fiecare data o modalitate de a reuși sa faca puțina mișcare

- Un tanar bistrițean a avut chef de o plimbare cu mașina și de cascadorii, insa a fost descoperit de jandarmi și amendat zdravan. Un tanar de 24 de ani din Bistrița a ținut cu orice preț sa iasa la o plimbare, chiar daca ne aflam in plina situație de urgența. Pe langa faptul ca acesta nu a ținut cont…

- Daca pana nu de mult timp, Dan Nicorescu era surprins de paparazzii SpyNews.ro in cele mai excentrice locale, iata ca pandemia de coronavirus a schimbat total lucrurile. Milionarul a ajuns in graba la o farmacie de unde a ieșit cu mai multe medicamente.

- Cantaretul american Bill Withers, interpret al unor piese celebre precum "Lean On Me" si "Ain't No Sunshine", a murit din cauza unor complicatii cardiace la varsta de 81 de ani, a anuntat vineri familia artistului, citata de BBC. Starul american a murit luni, 30 martie, intr-un spital din Los Angeles,…

- Igor Dodon a sters postarea de pe Facebook unde anunta ca a iesit cu familia la plimbare. Cel mai probabil, la baza acestei decizii a stat valul de critici de pe retelele de socializare, provocat de faptul ca in timp ce autoritatile someaza cetatenii sa nu iasa din case, presedintele tarii se lauda…