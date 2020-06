Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a oferit primele declarații dupa ce a devenit membru in consiliul de administrație de la FC Hermannstadt. Agentul se va implica financiar la formația din Sibiu, in timp ce fiica sa, Rebecca, va fi conducatoarea in acte. „Eu imi doresc foarte tare ca echipa asta sa se lupte in primele…

- In urma cu doua zile, Margherita de la Clejani a fost implicata intr-un accident in Bucuresti, iar testele efectuate au relevat ca a consumat substante interzise, potrivit comunicatului Poliției. Viorica de la Clejani face primele declarații despre acest subiect, dupa reacția violenta fața de o echipa…

- Viorica de la Clejani și-a ieșit din minți la scurt timp dupa ce fiica ei, Margherita, a fost prinsa sub influența substanțelor halucinogene, la scurt timp dupa ce a provocat un accident rutier.

- Sorin Bontea are de ce sa fie mandru! Caștigatorul ”Asia Express” are doi copii, iar spre suprinderea tuturor, Miruna, fiica juratului, are de gand sa-i calce pe urme tatalui! Adolescenta in varsta de 16 ani e pasionata de arta culinara!

- Anamaria Prodan ia parte la lupta impotriva coronavirusului și nu doar cu vorbe de incurajare pentru medici! Impresara a donat catre doua spitale un numar uriaș de materiale sanitare. Spynews.ro a stat de vorba cu Anamaria Prodan! Astfel, am aflat ce le cere impresara greilor din fotbal: sa contribuie…

- O batrana din Botoșani a fost prinsa cand a ieșit cu rața la plimbare, in jurul blocului. „Nu a fost amendata...pe bunicuța, colegii o cunosc de cand rațușca era doar un bobocel!”, scrie Poliția...

- Anamaria Prodan nu este doar o impresara de succes, dar și o mamica cum rar vezi. Cand a vazut cum arata fiica ei, Rebecca, la prezentarea de moda a lui Catalin Botezatu, blondina s-a emoționat mai mult ca niciodata!