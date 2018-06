Aflat in Romania, in vacantE, Cosmin OlEroiu (48 de ani) se tine de arogante pe strEzile din Bucurexti. Devenit milionar in fotbalul arab, antrenorul se dE in spectacol la volanul unui autoturism de sute de mii de euro, precum un adevErat xeic. Toate acestea dexi, de ceva vreme, ixi desfExoarE activitatea in China, tarE in care regulile trebuiesc respectate cu sfintenie.