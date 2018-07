Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Catalin Cherecheș a inaugurat noul ecarisaj: Municipiul Baia Mare va deveni model de buna practica in ceea ce privește cainii fara stapan In timp ce alte orașe din Romania se lupta cu problema cainilor fara stapan, Municipiul Baia Mare devine un model de bune practici in acest domeniu. Ieri,…

- Romania va deveni o destinatie turistica majora in Europa, considera ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a fost ghid pentru cativa jurnalisti straini, veniti intr-o vizita de documentare in tara noastra.

- Pippa in varsta de 34 de ani a facut acest anunt in rubrica sa din revista Waitrose Middleton, dezvaluind cititorilor ca ea si sotul ei, James Matthews, vor deveni parinti pentru prima oaraPippa in varsta de 34 de ani a facut acest anunt in rubrica sa din revista Waitrose Middleton, dezvaluind cititorilor…

- A mai ramas puțin timp pana cand Eva Longoria, actrița cunoscuta pentru rolul interpretat in ”Neveste Disperate”, va deveni mamica pentru prima data, iar in urma cu puțin timp, ea a fost surprinsa in compania soțului ei, cei doi parand extrem de fericiți.

- Bucurie mare pentru Ciprian Marica, dupa ce, in urma cu ceva timp, a primit marea veste ca va deveni tata pentru a doua oara. Ioana Marcu este insarcinata in cinci luni, informație publicata, in exclusivitate, AICI. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta imagini de ultima ora cu fericitul…

- Oana Roman a fost prezenta joi, 10 mai, la o noua ediție a emisiunii pe care o prezinta live la revista Viva. Vedeta a luat in discuție subiecte fierbinți, dar și multe alte teme de interes. Oana Roman a discutat din nou despre Antonia. “Saptamana aceasta avem foarte multe lucruri interesante de vorbit……

- Bucurie mare in familia indragitei interprete de muzica populara Victorița Lacatușu: fiica acesteia este insarcinata! In urma cu cațiva ani, artista Victorița Lacatușu a avut postura de soacra mica, fiica acesteia, Dana, s-a casatorit cu alesul inimii sale, iar acum iata ca a venit randul…

- Laura Cosoi va deveni mama pentru intaia oara la inceputul verii, așteptand cu nerabdarea venirea pe lume a fetiței sale. Actrița și soțul ei, Cosmin Curticapean, trec prin niște momente foarte frumoase, mai ales ca Laura este gravida in 7 luni și are o burtica din ce in ce mai proeminenta. Obișnuita…