- Tammie Jo Shults, fost pilot in Marina Americana și printre primele femei care au zburat cu un avion de lupta F-18, a reușit sa aduca la sol avionul companiei americane Southwest Airline, dupa ce unul dintre motoare a explodat in timpul zborului și a spart unul dintre hublourile aeronavei, creand panica…

- Cu o fosta sotie celebra si cantareata, sau cantareata si celebra, va lasam pe dumneavoastra dragi cititori sa stabiliti ordinea strigarii in scena a Cristinei Spatar, fostul sot al vedetei, caci el este personajul principal de data aceasta, a fost in flagrant!

- Cristina Spatar pare sa fie extrem de discreta cand vine vorba de viața ei personala, incerfcand, pe cat posibil, sa nu se afișeze in compania barbaților care, cu siguranța, iși doresc o relație cu Regina R&B.

- Un studiu stiintific american publicat in luna ianuarie, primul pe acest subiect, descrie cum o femeie transgender din Statele Unite a reusit sa alapteze un copil adoptat, dupa un tratament cu hormoni care i-a provocat lactatie, informeaza vineri AFP. Cu toate acestea, expertii sunt de…

- Gabi Enache a divorțat de Madalina, iar in locul ei a ales-o pe Lena, cu care are și un copil. In spatele acestei desparțiri sta totuși o telenovela intreaga. Se zvonește ca Madalina ar fi avut o relație cu Mihai Balașa chiar in timp ce era casatorita cu Gabi Enache, scrie Spynews. "Mihai nu a avut…

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a gasit o modalitate inedita de a face bani! Si-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatii cu diferiti barbati....

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…